Дзюбу угостили чашкой кофе с его изображением

Пресс-служба «Зенита» выложила фотографию форварда Артема Дзюбы со сборов в Дубае.

Футболист запечатлен с чашкой кофе на подносе. На поверхности пенки напитка изображен он сам.

«Дзюба, хочешь кофе?» – говорится в публикации клуба.

Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.