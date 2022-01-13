Дзюбу угостили чашкой кофе с его изображением

Реально Дзюба похудел,видать Иранцу не нравится фигура,вот и попросил кореша на диету сесть))))))
Пресс-служба «Зенита» выложила фотографию форварда Артема Дзюбы со сборов в Дубае.
Футболист запечатлен с чашкой кофе на подносе. На поверхности пенки напитка изображен он сам.
«Дзюба, хочешь кофе?» – говорится в публикации клуба.
- Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Dzyu want a coffee? pic.twitter.com/UnZ4r0hlJ3— FC Zenit in English (@fczenit_en) January 13, 2022