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    Дзюбу угостили чашкой кофе с его изображением

    Пресс-служба «Зенита» выложила фотографию форварда Артема Дзюбы со сборов в Дубае.

    Футболист запечатлен с чашкой кофе на подносе. На поверхности пенки напитка изображен он сам.

    «Дзюба, хочешь кофе?» – говорится в публикации клуба.

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +104

      Дубина 49 минут назад

      Реально Дзюба похудел,видать Иранцу не нравится фигура,вот и попросил кореша на диету сесть))))))

      1
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      Рейтинг: +56511

      portero 1 час назад

      Дзюба по фото кило 10 скинул не меньше....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Riot Zero 1 час назад

      Там надо было руку изобразить.

      3
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      Рейтинг: +104

      Дубина > Riot Zero 1 час назад

      Или труселя Иранца)))))

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      Рейтинг: +12237

      Barmaleushka > Дубина 1 час назад

      А , так это ты своего кумира кофием угощал .

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      Рейтинг: +104

      Дубина > Barmaleushka 48 минут назад

      Не - это был Литейный))))))

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