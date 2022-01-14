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    Помазун встретился с фанатами «Урала» в баре. Игроку вручили вязаного Шмеля

    Вратарь «Урала» Илья Помазун получил от фанатов приз как лучший игрок команды в первой части сезона. Встреча прошла в баре.

    «Илья Помазун встретился с болельщиками в одном из баров Екатеринбурга. Поводом для встречи стало награждение голкипера традиционным призом – вязаным Шмелeм. В декабре болельщики признали Илью лучшим игроком команды в первой части сезона, а сегодня вручили бесценный приз», – сообщил «Урал».

    • Помазун в текущем сезоне пропустил 13 голов в 15 матчах.
    • «Урал» идет на 11-м месте в таблице РПЛ.
    • Помазун принадлежит ЦСКА.

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    Источник: твиттер «Урала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1134

      СуперПАВ9 38 минут назад

      Сколько же можно под Акенфеевым сидеть?

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