Помазун встретился с фанатами «Урала» в баре. Игроку вручили вязаного Шмеля

Вратарь «Урала» Илья Помазун получил от фанатов приз как лучший игрок команды в первой части сезона. Встреча прошла в баре.

«Илья Помазун встретился с болельщиками в одном из баров Екатеринбурга. Поводом для встречи стало награждение голкипера традиционным призом – вязаным Шмелeм. В декабре болельщики признали Илью лучшим игроком команды в первой части сезона, а сегодня вручили бесценный приз», – сообщил «Урал».

Помазун в текущем сезоне пропустил 13 голов в 15 матчах.

«Урал» идет на 11-м месте в таблице РПЛ.

Помазун принадлежит ЦСКА.