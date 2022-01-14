Помазун встретился с фанатами «Урала» в баре. Игроку вручили вязаного Шмеля

Сколько же можно под Акенфеевым сидеть?
Вратарь «Урала» Илья Помазун получил от фанатов приз как лучший игрок команды в первой части сезона. Встреча прошла в баре.
«Илья Помазун встретился с болельщиками в одном из баров Екатеринбурга. Поводом для встречи стало награждение голкипера традиционным призом – вязаным Шмелeм. В декабре болельщики признали Илью лучшим игроком команды в первой части сезона, а сегодня вручили бесценный приз», – сообщил «Урал».
- Помазун в текущем сезоне пропустил 13 голов в 15 матчах.
- «Урал» идет на 11-м месте в таблице РПЛ.
- Помазун принадлежит ЦСКА.
Илья Помазун встретился с болельщиками в одном из баров Екатеринбурга. Поводом для встречи стало награждение голкипера традиционным призом – вязаным Шмелeм. В декабре болельщики признали Илью лучшим игроком команды в первой части сезона, а сегодня вручили бесценный приз. pic.twitter.com/htJYgahW8H— ФК Урал (@FCURAL) January 14, 2022
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.