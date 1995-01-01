Вуд – о переходе в «Ньюкасл» за 30 миллионов: «Не думал, что за меня столько заплатят»

по 10 млн за каждый забитый гол в этом сезоне, за такого днаря отдать 30млн...
Нападающий Крис Вуд прокомментировал свой переход из «Бернли» в «Ньюкасл».
- Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
- Это отступные в его контракте.
«Я знал, что в моем соглашении прописана такая сумма выкупа, но не думал, что за меня столько заплатят.
Иногда футбол непредсказуем. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Возможно, через полгода все скажут, что это была отличная сделка», – сказал 30-летний Вуд.