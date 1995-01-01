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    Вуд – о переходе в «Ньюкасл» за 30 миллионов: «Не думал, что за меня столько заплатят»

    Нападающий Крис Вуд прокомментировал свой переход из «Бернли» в «Ньюкасл».

    • Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
    • Это отступные в его контракте.

    «Я знал, что в моем соглашении прописана такая сумма выкупа, но не думал, что за меня столько заплатят.

    Иногда футбол непредсказуем. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Возможно, через полгода все скажут, что это была отличная сделка», – сказал 30-летний Вуд.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      Stavr007 26 минут назад

      по 10 млн за каждый забитый гол в этом сезоне, за такого днаря отдать 30млн...

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