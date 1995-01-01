«Локомотив» готов продать Сильянова за 2 миллиона

«Локомотив» определился с трансферной стоимостью правого защитника Александра Сильянова.

Московский клуб готов продать 20-летнего футболиста за 2 миллиона евро.

Однако «Локо» будет рассматривать предложения по игроку только в случае подписания Арсена Адамова из «Урала», о чем сообщалось ранее.