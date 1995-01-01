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    «Локомотив» готов продать Сильянова за 2 миллиона

    «Локомотив» определился с трансферной стоимостью правого защитника Александра Сильянова.

    Московский клуб готов продать 20-летнего футболиста за 2 миллиона евро.

    Однако «Локо» будет рассматривать предложения по игроку только в случае подписания Арсена Адамова из «Урала», о чем сообщалось ранее.

    • В текущем сезоне Сильянов провел 11 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56511

      portero 8 минут назад

      ценник 20 лямов сразу выставляйте.... чего так скромно, главное написать что Бавария, Реал и МС с ПСЖ уже в очереди стоят....

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