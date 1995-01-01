«Локомотив» готов продать Сильянова за 2 миллиона

ценник 20 лямов сразу выставляйте.... чего так скромно, главное написать что Бавария, Реал и МС с ПСЖ уже в очереди стоят....
«Локомотив» определился с трансферной стоимостью правого защитника Александра Сильянова.
Московский клуб готов продать 20-летнего футболиста за 2 миллиона евро.
Однако «Локо» будет рассматривать предложения по игроку только в случае подписания Арсена Адамова из «Урала», о чем сообщалось ранее.
- В текущем сезоне Сильянов провел 11 матчей.
- Его рыночная стоимость – 900 тысяч евро.