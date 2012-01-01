Смолов отправился на сбор вместе с «Динамо»

Того что Шварц , пусть теперь ставший сильно уважаемым , считает Федю нужным в своих построениях , скажем так мало ... он немец и может просто не понимать того , что Смолов просто обязан то что называется среди русских "прописаться" в команде ...и его то что называется должны " принять " ребята как уже сложившийся коллектив , состоящий из амбициозных , борзых и уже уверенных в себе хотя и пацанов , но по спортивному злых и " кусачих" ... Смолов обязан добиться их уважения тогда все будет нормально.
Нападающий Федор Смолов вылетел с «Динамо» на катарский сбор. Официально о трансфере еще не объявили.
В шуточном видео пресс-службы «Динамо» Смолов, будучи в экипировке клуба, сказал, что его переход – неправда.
- Смолов будет получать в «Динамо» 1,5 миллиона в год с учетом бонусов.
- Федор уже прошел медосмотр перед трансфером.
- Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.
«Динамо» анонсировало переход Смолова