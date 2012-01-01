Смолов отправился на сбор вместе с «Динамо»

Нападающий Федор Смолов вылетел с «Динамо» на катарский сбор. Официально о трансфере еще не объявили.

В шуточном видео пресс-службы «Динамо» Смолов, будучи в экипировке клуба, сказал, что его переход – неправда.

Смолов будет получать в «Динамо» 1,5 миллиона в год с учетом бонусов.

Федор уже прошел медосмотр перед трансфером.

Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.

«Динамо» анонсировало переход Смолова