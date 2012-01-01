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    Смолов отправился на сбор вместе с «Динамо»

    Нападающий Федор Смолов вылетел с «Динамо» на катарский сбор. Официально о трансфере еще не объявили.

    В шуточном видео пресс-службы «Динамо» Смолов, будучи в экипировке клуба, сказал, что его переход – неправда.

    • Смолов будет получать в «Динамо» 1,5 миллиона в год с учетом бонусов.
    • Федор уже прошел медосмотр перед трансфером.
    • Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.

    «Динамо» анонсировало переход Смолова

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1439

      моэм 1 час назад

      Того что Шварц , пусть теперь ставший сильно уважаемым , считает Федю нужным в своих построениях , скажем так мало ... он немец и может просто не понимать того , что Смолов просто обязан то что называется среди русских "прописаться" в команде ...и его то что называется должны " принять " ребята как уже сложившийся коллектив , состоящий из амбициозных , борзых и уже уверенных в себе хотя и пацанов , но по спортивному злых и " кусачих" ... Смолов обязан добиться их уважения тогда все будет нормально.

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