Хави – об Эль Класико: «Реал» в отличной форме. Лучший клуб в Испании прямо сейчас»

если честно удивлюсь если у реала будут проблемы в этом матче, я имею ввиду если реал сольёт. При всем уважении к барселоне команда сейчас слаба, хотя состав, если все в строю, не такой уж и плохой для борьбы.
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о «Реале» перед матчем 1/2 финала Суперкубка Испании.
«Реал» в отличной форме. Возможно, сейчас они лучшие в Испании, если смотреть в таблицу.
Эль Класико непредсказуемы. Мы можем доставить проблемы «Реалу», если будем бороться до конца. В «Барсе» перестройка, но мы постараемся все наладить», – сказал Хави.
- «Барселона» сыграет с «Реалом» завтра, 12 января.
- Матч в Саудовской Аравии начнется в 22:00 мск.