Хави – об Эль Класико: «Реал» в отличной форме. Лучший клуб в Испании прямо сейчас»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о «Реале» перед матчем 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Реал» в отличной форме. Возможно, сейчас они лучшие в Испании, если смотреть в таблицу.

Эль Класико непредсказуемы. Мы можем доставить проблемы «Реалу», если будем бороться до конца. В «Барсе» перестройка, но мы постараемся все наладить», – сказал Хави.