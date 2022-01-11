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    Хави – об Эль Класико: «Реал» в отличной форме. Лучший клуб в Испании прямо сейчас»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о «Реале» перед матчем 1/2 финала Суперкубка Испании.

    «Реал» в отличной форме. Возможно, сейчас они лучшие в Испании, если смотреть в таблицу.

    Эль Класико непредсказуемы. Мы можем доставить проблемы «Реалу», если будем бороться до конца. В «Барсе» перестройка, но мы постараемся все наладить», – сказал Хави.

    • «Барселона» сыграет с «Реалом» завтра, 12 января.
    • Матч в Саудовской Аравии начнется в 22:00 мск.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11361

      DeStar 20 минут назад

      если честно удивлюсь если у реала будут проблемы в этом матче, я имею ввиду если реал сольёт. При всем уважении к барселоне команда сейчас слаба, хотя состав, если все в строю, не такой уж и плохой для борьбы.

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      Рейтинг: +209

      russkiisergei 36 минут назад

      ВПЕРЁД РЕАЛ!!!

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