ЦСКА хочет арендовать Язиджи с правом выкупа. Турок готов к переходу (L’Equipe)

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ЦСКА ведет переговоры об аренде полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи с правом выкупа.
По информации L’Equipe, переговоры находятся на продвинутой стадии. Стороны надеются договориться об условиях аренды до конца января.
Сам 24-летний турок готов перейти в ЦСКА.
- Язиджи – атакующий полузащитник.
- В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
- Рыночная стоимость турка – 15 миллионов евро.
Агент Язиджи: «Представители ЦСКА настроены очень позитивно»
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