ЦСКА хочет арендовать Язиджи с правом выкупа. Турок готов к переходу (L’Equipe)

ЦСКА ведет переговоры об аренде полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи с правом выкупа.

По информации L’Equipe, переговоры находятся на продвинутой стадии. Стороны надеются договориться об условиях аренды до конца января.

Сам 24-летний турок готов перейти в ЦСКА.

Язиджи – атакующий полузащитник.

В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.

Рыночная стоимость турка – 15 миллионов евро.

Агент Язиджи: «Представители ЦСКА настроены очень позитивно»