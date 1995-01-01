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    ЦСКА хочет арендовать Язиджи с правом выкупа. Турок готов к переходу (L’Equipe)

    ЦСКА ведет переговоры об аренде полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи с правом выкупа.

    По информации L’Equipe, переговоры находятся на продвинутой стадии. Стороны надеются договориться об условиях аренды до конца января.

    Сам 24-летний турок готов перейти в ЦСКА.

    • Язиджи – атакующий полузащитник.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах.
    • Рыночная стоимость турка – 15 миллионов евро.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      gissen 48 минут назад

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      Рейтинг: +8

      6pbIH 1 час назад

      Гинер бабок в лотереи выиграл по ходу??

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      Рейтинг: +23906

      vladimir-7 1 час назад

      Ничего нового, долдоните одно и тоже каждый день, ждем конечный результат.

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