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    Василий Березуцкий – о возвращении в ЦСКА: «Когда фото с Бабаевым появится на сайте, можно будет поверить»

    Василий Березуцкий отреагировал на слухи о своем скором возвращении в ЦСКА.

    «Информации о моем возвращении в ЦСКА можно будет поверить в тот момент, когда на армейском сайте появится моя фотография с Романом Юрьевичем Бабаевым», – сказал Березуцкий.

    • Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле прошлого года.
    • Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.
    • Тренер до января был помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

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    Источник: «Матч ТВ»

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