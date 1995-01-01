Василий Березуцкий – о возвращении в ЦСКА: «Когда фото с Бабаевым появится на сайте, можно будет поверить»

Василий Березуцкий отреагировал на слухи о своем скором возвращении в ЦСКА.
«Информации о моем возвращении в ЦСКА можно будет поверить в тот момент, когда на армейском сайте появится моя фотография с Романом Юрьевичем Бабаевым», – сказал Березуцкий.
- Василий Березуцкий покинул ЦСКА в апреле прошлого года.
- Он не захотел работать с Ивицей Оличем из-за отсутствия опыта у хорвата.
- Тренер до января был помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
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