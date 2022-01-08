«Уфа» вышла из отпуска

Зимний отпуск для игроков «Уфы» закончился. Они проходят медицинский осмотр, как это и происходит перед началом сборов.
Отправка на первый зимний турецкий сбор запланирована на завтра, 9 января.
- «Уфа» идет в зоне вылета РПЛ.
- К текущему моменту клуб не пригласил ни одного новичка.
- В 1-м официальном матче года «Уфа» 27 февраля сыграет с «Ахматом».
Выходим из отпускаСегодня команда пройдeт традиционный медосмотр, а завтра отправится на первый сбор в Турцию pic.twitter.com/WxRDaiQI4W— ФК УФА (@UfaFc) January 8, 2022