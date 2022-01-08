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    «Уфа» вышла из отпуска

    Зимний отпуск для игроков «Уфы» закончился. Они проходят медицинский осмотр, как это и происходит перед началом сборов.

    Отправка на первый зимний турецкий сбор запланирована на завтра, 9 января.

    • «Уфа» идет в зоне вылета РПЛ.
    • К текущему моменту клуб не пригласил ни одного новичка.
    • В 1-м официальном матче года «Уфа» 27 февраля сыграет с «Ахматом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Уфы»

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