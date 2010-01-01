«Боруссия» М стала рекордсменом по числу побед над «Баварией» в Бундеслиге

Действительно Бавария стабильно выгребает именно от Менхенгладбаха, так-то наверное даже 50/50% по личным встречам за последние годы
https://soccer365.ru/games/1573469/&tab=stats_games
В 18-м туре чемпионата Германии «Бавария» дома уступила «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 1:2.
Для «Боруссии» М это 27-я победа над «Баварией» в матчах Бундеслиги за всю историю.
Это новый рекорд турнира. Ни одна другая команда не обыгрывала мюнхенцев чаще.
Предыдущим рекордсменом был «Вердер», победивший «Баварию» в чемпионате 26 раз.