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    «Боруссия» М стала рекордсменом по числу побед над «Баварией» в Бундеслиге

    В 18-м туре чемпионата Германии «Бавария» дома уступила «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 1:2.

    Для «Боруссии» М это 27-я победа над «Баварией» в матчах Бундеслиги за всю историю.

    Это новый рекорд турнира. Ни одна другая команда не обыгрывала мюнхенцев чаще.

    Предыдущим рекордсменом был «Вердер», победивший «Баварию» в чемпионате 26 раз.

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    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48436

      MaxRnD 2 часа назад

      Действительно Бавария стабильно выгребает именно от Менхенгладбаха, так-то наверное даже 50/50% по личным встречам за последние годы
      https://soccer365.ru/games/1573469/&tab=stats_games

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