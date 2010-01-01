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    Бундеслига. «Бавария» вела в счете, но проиграла дома «Боруссии» М

    «Бавария» прервала семиматчевую победную серию. В 18-м туре чемпионата Германии баварцы уступили дома «Боруссии» из Менхенгладбаха, причем хозяева забили первыми.

    «Боруссия» прервала серию из пяти встреч без побед.

    «Бавария» лидирует в таблице с девятиочковым отрывом. «Боруссия» поднялась на 11-ю строчку.

    Германия. Бундеслига. 18-й тур

    Бавария – Боруссия М – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 18; 1:1 – Нойхаус, 27; 1:2 – Лайнер, 31.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      uyio89 4 минуты назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +3890

      mutabor0992 53 минуты назад

      Бавария-лохи!Дома проиграть...Либо сдали букам.

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      Рейтинг: +19769

      JTherry > mutabor0992 19 минут назад

      Бавария играла экспериментальным составом, в команде больше 2/3 больны ковидом, так что нормально сыграли, могли и вничью сыграть... но это не умаляет победы Боруссии, молодцы...

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      Рейтинг: +726

      СуперПАВ9 1 час назад

      Молодцы Боруссия сыграли гораздо лучше

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      Рейтинг: +4244

      FENIX-SL > СуперПАВ9 55 минут назад

      ого
      ты нормальный футбол даже смотришь
      не только за поганым спартаком следишь)

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      Рейтинг: +726

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 40 минут назад

      Я за спартаком слежу так же как за всеми остальными

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