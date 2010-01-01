Бундеслига. «Бавария» вела в счете, но проиграла дома «Боруссии» М

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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«Бавария» прервала семиматчевую победную серию. В 18-м туре чемпионата Германии баварцы уступили дома «Боруссии» из Менхенгладбаха, причем хозяева забили первыми.
«Боруссия» прервала серию из пяти встреч без побед.
«Бавария» лидирует в таблице с девятиочковым отрывом. «Боруссия» поднялась на 11-ю строчку.
Германия. Бундеслига. 18-й тур
Бавария – Боруссия М – 1:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Левандовски, 18; 1:1 – Нойхаус, 27; 1:2 – Лайнер, 31.