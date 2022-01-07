«Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по количеству игр подряд с забитыми голами

В эти минуты проходит матч 18-го тура Бундеслиги между «Баварией» и менхенгладбахской «Боруссией». На 18-й минуте счет открыл форвард баварцев Роберт Левандовски.
«Бавария» забила в 65-м матче Бундеслиги подряд. Это рекорд турнира.
- Предыдущий рекорд был установлен тоже «Баварией» – с 2012 по 2014 год.
- После забитого гола «Бавария» пропустила в 1-м тайме дважды.
- «Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.
18 минут – столько Леве потребовалось на первый гол в 2022-мПравда, усилий Роберта недостаточно. «Гладбах» уже отгрузил двушечку в ответ и пока ведет в счетеОгненная встреча скоро возобновится на Матч ТВ pic.twitter.com/gCJOHVgqDZ— Матч ТВ (@MatchTV) January 7, 2022