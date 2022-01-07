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    «Бавария» повторила рекорд Бундеслиги по количеству игр подряд с забитыми голами

    В эти минуты проходит матч 18-го тура Бундеслиги между «Баварией» и менхенгладбахской «Боруссией». На 18-й минуте счет открыл форвард баварцев Роберт Левандовски.

    «Бавария» забила в 65-м матче Бундеслиги подряд. Это рекорд турнира.

    • Предыдущий рекорд был установлен тоже «Баварией» – с 2012 по 2014 год.
    • После забитого гола «Бавария» пропустила в 1-м тайме дважды.
    • «Бавария» с отрывом лидирует в Бундеслиге.

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    Источник: Бомбардир.ру

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