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    Погба станет высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ, если продлит контракт с «МЮ» (Daily Mail)

    «Манчестер Юнайтед» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Полем Погба. Ему предлагают зарплату 26 миллионов фунтов стерлингов в год.

    Если Погба согласится на эти условия, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Англии.

    • Соглашение с французом истекает летом.
    • В сезоне АПЛ 28-летний игрок провел 9 матчей, сделал 7 ассистов.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в лиге 7-м.

    «Манчестер Юнайтед» может заменить Погба МакГинном из «Астон Виллы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +56065

      portero 36 минут назад

      А он точно достоин такой оплаты или опчть захандрит и в ПСЖ будет хотеть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +660

      jek718875 48 минут назад

      Скажите ему,что я сказал: н***й ты нужен

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