Погба станет высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ, если продлит контракт с «МЮ» (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Полем Погба. Ему предлагают зарплату 26 миллионов фунтов стерлингов в год.

Если Погба согласится на эти условия, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Англии.

Соглашение с французом истекает летом.

В сезоне АПЛ 28-летний игрок провел 9 матчей, сделал 7 ассистов.

«Манчестер Юнайтед» идет в лиге 7-м.

«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба МакГинном из «Астон Виллы»