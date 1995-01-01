Погба станет высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ, если продлит контракт с «МЮ» (Daily Mail)

А он точно достоин такой оплаты или опчть захандрит и в ПСЖ будет хотеть...
«Манчестер Юнайтед» рассчитывает продлить контракт с полузащитником Полем Погба. Ему предлагают зарплату 26 миллионов фунтов стерлингов в год.
Если Погба согласится на эти условия, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Англии.
- Соглашение с французом истекает летом.
- В сезоне АПЛ 28-летний игрок провел 9 матчей, сделал 7 ассистов.
- «Манчестер Юнайтед» идет в лиге 7-м.
«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба МакГинном из «Астон Виллы»