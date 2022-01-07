Сайто покинул «Рубин» и перешел в «Гамба Осаку»

«Рубин» сообщил, что полузащитник Мицуки Сайто продолжит карьеру в «Гамба Осаке».
Арендное соглашение 22-летнего футболиста с казанским клубом истекло в декабре, после чего он вернулся в «Сенан Бельмаре».
Теперь японский хавбек отправился в новую аренду, которая рассчитана до января 2023 года.
- В декабре 2020 года «Рубин» арендовал Сайто на полтора года с правом выкупа.
- С тех пор он провел 3 матча.
- Игрок много пропустил из-за травмы связочного аппарата голеностопного сустава.
Источник: инстаграм «Рубина»