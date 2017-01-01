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    Сайто покинул «Рубин» и перешел в «Гамба Осаку»

    «Рубин» сообщил, что полузащитник Мицуки Сайто продолжит карьеру в «Гамба Осаке».

    Арендное соглашение 22-летнего футболиста с казанским клубом истекло в декабре, после чего он вернулся в «Сенан Бельмаре».

    Теперь японский хавбек отправился в новую аренду, которая рассчитана до января 2023 года.

    • В декабре 2020 года «Рубин» арендовал Сайто на полтора года с правом выкупа.
    • С тех пор он провел 3 матча.
    • Игрок много пропустил из-за травмы связочного аппарата голеностопного сустава.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Рубина»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +656

      jek718875 1 час назад

      Когда сдадите в аренду Л.СЛУЦКОГО?

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