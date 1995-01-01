Гвардиола заразился коронавирусом. В «Ман Сити» изолирован 21 человек

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус и пропустит завтрашний матч Кубка Англии против «Суиндона».

Коронавирусом также заразился помощник испанца – Хуанма Лильо. Оба тренера изолировались.

Из-за коронавируса в «Ман Сити» изолирован уже 21 человек: семь игроков и 14 сотрудников клуба.