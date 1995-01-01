Гвардиола заразился коронавирусом. В «Ман Сити» изолирован 21 человек

Еп!
Тоже мне проблема.
Купите у Гинзбурга Спутник V - и будет всем вам счастье! )))))))))))))
Заодно рыжего финансово поддержите, который уж как с месяц является одним из акционеров заводиков, выпускающих эту "чудодейственную вакцину".
А то Толя рыжий обнищал в последнее время: из Роснано во избежание более громкого скандала, связанного с ГИГАНТСКИМ распилом НАРОДНЫХ ДЕНЕГ, ушёл, а чего-то нового не намутил.
Душа-то без дела болела, страдала...
)))))))))))))
Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус и пропустит завтрашний матч Кубка Англии против «Суиндона».
Коронавирусом также заразился помощник испанца – Хуанма Лильо. Оба тренера изолировались.
Из-за коронавируса в «Ман Сити» изолирован уже 21 человек: семь игроков и 14 сотрудников клуба.
- «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
- 15 января команда Гвардиолы встретится с «Челси».