Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Гвардиола заразился коронавирусом. В «Ман Сити» изолирован 21 человек

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус и пропустит завтрашний матч Кубка Англии против «Суиндона».

    Коронавирусом также заразился помощник испанца – Хуанма Лильо. Оба тренера изолировались.

    Из-за коронавируса в «Ман Сити» изолирован уже 21 человек: семь игроков и 14 сотрудников клуба.

    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
    • 15 января команда Гвардиолы встретится с «Челси».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:58
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18372

      derrik2000 2 часа назад

      Еп!
      Тоже мне проблема.
      Купите у Гинзбурга Спутник V - и будет всем вам счастье! )))))))))))))
      Заодно рыжего финансово поддержите, который уж как с месяц является одним из акционеров заводиков, выпускающих эту "чудодейственную вакцину".
      А то Толя рыжий обнищал в последнее время: из Роснано во избежание более громкого скандала, связанного с ГИГАНТСКИМ распилом НАРОДНЫХ ДЕНЕГ, ушёл, а чего-то нового не намутил.
      Душа-то без дела болела, страдала...
      )))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      zaichkin777@gmail.com 2 часа назад

      А потому что без масок играют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5311

      Semenycch 3 часа назад

      Сегодня заглянул на основной странице Яндекса в статистику заболевания коронавирусом в мире. Сейчас какой то феноменальный пик заболевания, заболевает 2,5 миллиона человек в день, это в 3 раза больше, чем в предыдущий пик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48391

      MaxRnD 3 часа назад

      Приссыкивают успешные люди за бугром пфайзером (шмурдяком) обкалываться да и вообще вакцинироваться. К чему бы ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92682
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68428
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru