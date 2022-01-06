«Бавария» попытается подписать Дембеле, если Коман уйдет летом (L’Equipe)

«Бавария» интересуется полузащитником «Барселоны» Усманом Дембеле.

Француз до сих пор не договорился о продлении контракта с каталонским клубом и может уйти бесплатно летом.

По информации L’Equipe, 24-летний футболист станет приоритетом «Баварии», если вингер Кингсли Коман покинет команду по окончании сезона.