«Бавария» попытается подписать Дембеле, если Коман уйдет летом (L’Equipe)

«Бавария» интересуется полузащитником «Барселоны» Усманом Дембеле.
Француз до сих пор не договорился о продлении контракта с каталонским клубом и может уйти бесплатно летом.
По информации L’Equipe, 24-летний футболист станет приоритетом «Баварии», если вингер Кингсли Коман покинет команду по окончании сезона.
- 5 января Дембеле забил за «Барсу» впервые с мая 2021 года.
- «Барса» купила его в 2017 году за 135 миллионов евро.
- Главный тренер команды Хави хочет, чтобы Дембеле остался.
Источник: L’Equipe