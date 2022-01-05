Агент Кухты: «Переговоры с «Локомотивом» находятся на завершающей стадии»

Вот когда контракт будет подписан, тогда и пишите.
А пока это только слухи и предположения...
Милан Мартынович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, подтвердил, что игрок близок к переходу в «Локомотив».
«Да, это правда, мы очень близки к подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете», – сказал агент.
- В этом сезоне Кухта забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Чехии.
- В октябре он дебютировал за чешскую сборную.
- Рыночная стоимость форварда – 5 миллионов евро.