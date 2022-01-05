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    Агент Кухты: «Переговоры с «Локомотивом» находятся на завершающей стадии»

    Милан Мартынович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, подтвердил, что игрок близок к переходу в «Локомотив».

    «Да, это правда, мы очень близки к подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете», – сказал агент.

    • В этом сезоне Кухта забил 9 голов в 16 матчах чемпионата Чехии.
    • В октябре он дебютировал за чешскую сборную.
    • Рыночная стоимость форварда – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3652

      PAREVG. 3 часа назад

      Вот когда контракт будет подписан, тогда и пишите.
      А пока это только слухи и предположения...

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