Агент Кухты: «Переговоры с «Локомотивом» находятся на завершающей стадии»

Милан Мартынович, агент нападающего «Славии» Яна Кухты, подтвердил, что игрок близок к переходу в «Локомотив».

«Да, это правда, мы очень близки к подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете», – сказал агент.