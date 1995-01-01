Агент Витории – о «Краснодаре»: «Руй сейчас не готов обсуждать предложения из России»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория не возглавит «Краснодар».

«Руй Витория сейчас не готов обсуждать предложения из России. Про интерес «Краснодара» к нему мы ничего не знаем», – сказал агент португальца Мохаммед Афзал.