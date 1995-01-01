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    Агент Витории – о «Краснодаре»: «Руй сейчас не готов обсуждать предложения из России»

    Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория не возглавит «Краснодар».

    «Руй Витория сейчас не готов обсуждать предложения из России. Про интерес «Краснодара» к нему мы ничего не знаем», – сказал агент португальца Мохаммед Афзал.

    • Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
    • «Краснодар» в среду объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18368

      derrik2000 18 минут назад

      А жаль, что не готов.
      У Руя при полном совпадении с Галицким взглядов на футбол получилось бы.
      Но после киевского еврея и бешеной б*ядской башкирки, которых Витория тоже считает русскими, у него на Россию аллергия.

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