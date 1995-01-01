Агент Витории – о «Краснодаре»: «Руй сейчас не готов обсуждать предложения из России»

А жаль, что не готов.
У Руя при полном совпадении с Галицким взглядов на футбол получилось бы.
Но после киевского еврея и бешеной б*ядской башкирки, которых Витория тоже считает русскими, у него на Россию аллергия.
Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория не возглавит «Краснодар».
«Руй Витория сейчас не готов обсуждать предложения из России. Про интерес «Краснодара» к нему мы ничего не знаем», – сказал агент португальца Мохаммед Афзал.
- Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.
- «Краснодар» в среду объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.