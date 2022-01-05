Василий Березуцкий отказался стать главным тренером «Краснодара» («Матч ТВ»)

Руководство «Краснодара» предложило пост главного тренера Василию Березуцкому – вместо Виктора Гончаренко. Тот ответил отказом.

Березуцкий был в штабе белоруса и покинул «Краснодар» вместе с ним.

Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.

Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

В 1-м официальном матче года «Краснодар» 27 февраля примет «Локомотив».

«Краснодар» отправил Гончаренко и его штаб в отставку