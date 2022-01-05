Василий Березуцкий отказался стать главным тренером «Краснодара» («Матч ТВ»)

Ну и как ты собираешься всем доказывать, что зря тебя главным в ЦСКА не назначили? Вот дают шанс порулить клубом РПЛ.
Руководство «Краснодара» предложило пост главного тренера Василию Березуцкому – вместо Виктора Гончаренко. Тот ответил отказом.
Березуцкий был в штабе белоруса и покинул «Краснодар» вместе с ним.
- Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
- Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
- В 1-м официальном матче года «Краснодар» 27 февраля примет «Локомотив».
«Краснодар» отправил Гончаренко и его штаб в отставку
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