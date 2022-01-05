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    Василий Березуцкий отказался стать главным тренером «Краснодара» («Матч ТВ»)

    Руководство «Краснодара» предложило пост главного тренера Василию Березуцкому – вместо Виктора Гончаренко. Тот ответил отказом.

    Березуцкий был в штабе белоруса и покинул «Краснодар» вместе с ним.

    • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
    • В 1-м официальном матче года «Краснодар» 27 февраля примет «Локомотив».

    «Краснодар» отправил Гончаренко и его штаб в отставку

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.01.2022 22:46
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +22663

      bset 25 минут назад

      Ну и как ты собираешься всем доказывать, что зря тебя главным в ЦСКА не назначили? Вот дают шанс порулить клубом РПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10210

      playsh 35 минут назад

      Бездарю давно в Беларусь когти рвать пора,пусть и Васька с собой прихватит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22243

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Да какой из него главный тренер, Краснодар это же не ФНЛ 2-я группа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55921

      portero 44 минуты назад

      Прикол , зачем такие эксперименты...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19709

      JTherry > portero 26 минут назад

      а зачем было сразу после праздников менять тренера, это не "эксперимент" разве..? ведь Витю можно было уволить после 18 тура (поводов хватало), чтобы не пороть горячку сейчас с поиском нового тренера...

      1
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      Рейтинг: +13454

      Hektor 84 1 час назад

      Береза стал прихвостнем ганчаренки

      3
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      Рейтинг: +2310

      Krasnodar 123 1 час назад

      ЭТО очень ХОРОШО!!!

      3
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