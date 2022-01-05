Моуринью намекнул на трансфер Мэйтленд-Найлса из «Арсенала»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал понять, что его команду пополнит полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс из «Арсенала». Речь идет об аренде.

«Я не могу сейчас сказать слишком много, но да, Эйнсли выглядит для нас серьезным вариантом.

Мы работаем над тем, чтобы в январе подписать двух игроков в аренду», – сказал Моуринью.