Моуринью намекнул на трансфер Мэйтленд-Найлса из «Арсенала»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал понять, что его команду пополнит полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс из «Арсенала». Речь идет об аренде.
«Я не могу сейчас сказать слишком много, но да, Эйнсли выглядит для нас серьезным вариантом.
Мы работаем над тем, чтобы в январе подписать двух игроков в аренду», – сказал Моуринью.
- В прошлом сезоне Мэйтленд-Найлс был арендован «Вест Бромвичем», вылетевшим в Чемпионшип.
- 24-летний игрок стоит 16 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у него 8 игр.
Источник: твиттер Фабрицио Романо