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    Игроки «Манчестер Юнайтед» считают атмосферу в клубе гнетущей и худшей в своей карьере (Daily Mail)

    Ряд футболистов (почти половина) «Манчестер Юнайтед» разочарованы в клубной атмосфере при менеджере Ральфе Рангнике. Они называют ее гнетущей.

    Игроки считают ситуацию в команде худшей, которую они видели за свою карьеру.

    • Например, игрокам не нравятся поздние тренировки Рангника.
    • Он пришел в клуб из «Локомотива».
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

    11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12731

      Cleaner 1 час назад

      Привыкайте, господа игроки из Манчестера, к АТМОСФЕРЕ московского Локомотива!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +48363

      MaxRnD 1 час назад

      Значит надо было ещё и Смородскую туда бандеролью отправить, чтобы ощутили разницу

      0
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      Рейтинг: +3562

      Блямба 1 час назад

      Бельё сырое,чай без молока.
      И между матчей закрывают туалет.
      Ну,это ладно,а пока
      И в Лигу Чемпионов самого дешёвого плацкарта..
      Нет.

      2
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      Рейтинг: +6904

      серега кашин 2 часа назад

      они же сами так ждали его прихода

      0
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