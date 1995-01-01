Привыкайте, господа игроки из Манчестера, к АТМОСФЕРЕ московского Локомотива!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................))))))))))))))))))))))))
Ряд футболистов (почти половина) «Манчестер Юнайтед» разочарованы в клубной атмосфере при менеджере Ральфе Рангнике. Они называют ее гнетущей.
Игроки считают ситуацию в команде худшей, которую они видели за свою карьеру.
- Например, игрокам не нравятся поздние тренировки Рангника.
- Он пришел в клуб из «Локомотива».
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.
11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)