Игроки «Манчестер Юнайтед» считают атмосферу в клубе гнетущей и худшей в своей карьере (Daily Mail)

Ряд футболистов (почти половина) «Манчестер Юнайтед» разочарованы в клубной атмосфере при менеджере Ральфе Рангнике. Они называют ее гнетущей.

Игроки считают ситуацию в команде худшей, которую они видели за свою карьеру.

Например, игрокам не нравятся поздние тренировки Рангника.

Он пришел в клуб из «Локомотива».

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 7-м.

11 игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником и хотят уйти (Mirror)