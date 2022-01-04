Сербские инвесторы могут купить «Саутгемптон» за 100 миллионов

Владелец «Саутгемптона» Гао Чжишень начал переговоры о продаже 80% акций клуба, сообщает The Telegraph.
Контрольный пакет акций «Саутгемптона» может перейти инвестиционной группе, в которую входит сербский бизнесмен Драган Солак. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.
О заключении сделки будет объявлено в ближайшее время. Сумма сделки составит 100 миллионов фунтов.
- Чжишень владеет «Саутгемптоном» с августа 2017 года.
- Команда идет на 14-м месте в АПЛ.
Источник: The Telegraph