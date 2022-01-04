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    Сербские инвесторы могут купить «Саутгемптон» за 100 миллионов

    Владелец «Саутгемптона» Гао Чжишень начал переговоры о продаже 80% акций клуба, сообщает The Telegraph.

    Контрольный пакет акций «Саутгемптона» может перейти инвестиционной группе, в которую входит сербский бизнесмен Драган Солак. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

    О заключении сделки будет объявлено в ближайшее время. Сумма сделки составит 100 миллионов фунтов.

    • Чжишень владеет «Саутгемптоном» с августа 2017 года.
    • Команда идет на 14-м месте в АПЛ.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +796

      КрымForever 20 минут назад

      Сербский либераст Драган Шолак отмывает деньги своих заокеанских хозяев Петреуса и Сороса.

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