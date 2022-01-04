Корниленко – о переходе Пруцева в «Спартак»: «На данный момент Данил – игрок «Крыльев. Это все, что я могу сказать»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переходе Данила Пруцева в «Спартак». Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 21-летнего россиянина 75 миллионов рублей отступных.
– Можно ли уже сказать, что Пруцев – игрок «Спартака»?
– На данный момент Данил Пруцев – игрок «Крыльев Советов». Это все, что я могу сказать.
- Пруцев – воспитанник «Чертаново».
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
- В этом сезоне Данил провел 17 матчей в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»