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  • Корниленко – о переходе Пруцева в «Спартак»: «На данный момент Данил – игрок «Крыльев. Это все, что я могу сказать»

Корниленко – о переходе Пруцева в «Спартак»: «На данный момент Данил – игрок «Крыльев. Это все, что я могу сказать»

4 января 2022, 18:39
4

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переходе Данила Пруцева в «Спартак». Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 21-летнего россиянина 75 миллионов рублей отступных.

– Можно ли уже сказать, что Пруцев – игрок «Спартака»?

– На данный момент Данил Пруцев – игрок «Крыльев Советов». Это все, что я могу сказать.

  • Пруцев – воспитанник «Чертаново».
  • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
  • В этом сезоне Данил провел 17 матчей в РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Пруцев Данил
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1641313758
Не плохо, что бы так и осталось.
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paracetamol
1641315099
Я бы за него и гроша ломанного не дал. Игрок уровня ФНЛ.
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JTherry
1641321050
не очень понимаю, зачем он в Спартаке нужен: бегунок без навыков опорника... нам хороший опорник нужен с опытом...
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oyabun
1641362556
В Спартаке так не бывает. Если сказали "подобрать ветошь" - обязательно подберут. Сейчас, увы, актуальна политика середняка.
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