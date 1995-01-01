Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Корниленко – о переходе Пруцева в «Спартак»: «На данный момент Данил – игрок «Крыльев. Это все, что я могу сказать»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переходе Данила Пруцева в «Спартак». Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 21-летнего россиянина 75 миллионов рублей отступных.

    – Можно ли уже сказать, что Пруцев – игрок «Спартака»?

    – На данный момент Данил Пруцев – игрок «Крыльев Советов». Это все, что я могу сказать.

    • Пруцев – воспитанник «Чертаново».
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
    • В этом сезоне Данил провел 17 матчей в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15231

      paracetamol 45 минут назад

      Я бы за него и гроша ломанного не дал. Игрок уровня ФНЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5115

      R_a_i_n 1 час назад

      Не плохо, что бы так и осталось.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92615
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru