Корниленко – о переходе Пруцева в «Спартак»: «На данный момент Данил – игрок «Крыльев. Это все, что я могу сказать»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном переходе Данила Пруцева в «Спартак». Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 21-летнего россиянина 75 миллионов рублей отступных.

– Можно ли уже сказать, что Пруцев – игрок «Спартака»?

– На данный момент Данил Пруцев – игрок «Крыльев Советов». Это все, что я могу сказать.