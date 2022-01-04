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    Корреа продлил контракт с «Атлетико». У него 305 матчей за клуб

    Нападающий Анхель Корреа продлил контракт с «Атлетико».

    Новое соглашение 26-летнего аргентинца с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.

    • Корреа провел 305 матчей за клуб, забил 53 гола и отдал 51 ассист.
    • Только 2 игрока из нынешнего состав – Коке (519) и Ян Облак (323) – провели больше матчей.
    • Рыночная стоимость Корреа – 40 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ателтико»

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