Корреа продлил контракт с «Атлетико». У него 305 матчей за клуб

Нападающий Анхель Корреа продлил контракт с «Атлетико».
Новое соглашение 26-летнего аргентинца с мадридским клубом рассчитано до 2026 года.
- Корреа провел 305 матчей за клуб, забил 53 гола и отдал 51 ассист.
- Только 2 игрока из нынешнего состав – Коке (519) и Ян Облак (323) – провели больше матчей.
- Рыночная стоимость Корреа – 40 миллионов евро.
¡#Feliz2026!¡@AngelCorrea32 renueva hasta 2026!https://t.co/2JrqWM4KOf#AúpaAtleti | #Correa2026 pic.twitter.com/xfR1mc3sH1— Atlético de Madrid (@Atleti) January 4, 2022