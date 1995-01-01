«Ньюкасл» не обращался в «Зенит» по Азмуну (Metaratings)

Бомбардир, когда вы райди низкопробного хайпа публикуете сначала фейк, а потом его опровержение, делайте второе действие с разносом во времени. Хотя бы сутки. Потому что пипл, который по-вашему все схавает да еще и добавки попросит, не успевает прокомментировать ваш фейк, к моменту, когда вы же его и опровергли.
«Ньюкасл» не обращался в «Зенит» с официальным предложением по трансферу нападающего Сердара Азмуна.
При этом, по информации Metaratings, клуб из Петербурга готов рассмотреть предложение «Ньюкасла», если оно будет выше, чем у «Лиона».
- «Ньюкасл» идет на 19-м месте в АПЛ.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)