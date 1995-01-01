«Ньюкасл» не обращался в «Зенит» по Азмуну (Metaratings)

«Ньюкасл» не обращался в «Зенит» с официальным предложением по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

При этом, по информации Metaratings, клуб из Петербурга готов рассмотреть предложение «Ньюкасла», если оно будет выше, чем у «Лиона».

«Ньюкасл» идет на 19-м месте в АПЛ.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)