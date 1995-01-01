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    «Ньюкасл» не обращался в «Зенит» по Азмуну (Metaratings)

    «Ньюкасл» не обращался в «Зенит» с официальным предложением по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

    При этом, по информации Metaratings, клуб из Петербурга готов рассмотреть предложение «Ньюкасла», если оно будет выше, чем у «Лиона».

    • «Ньюкасл» идет на 19-м месте в АПЛ.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

    Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10848

      Вомбат 1 минуту назад

      Бомбардир, когда вы райди низкопробного хайпа публикуете сначала фейк, а потом его опровержение, делайте второе действие с разносом во времени. Хотя бы сутки. Потому что пипл, который по-вашему все схавает да еще и добавки попросит, не успевает прокомментировать ваш фейк, к моменту, когда вы же его и опровергли.

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