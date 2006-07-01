Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Рангник: «Не могу гарантировать, что «МЮ» будет в топ-4 АПЛ по итогам сезона»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о турнирном положении своей команды в АПЛ.

    «Попадание в топ-4? Я не могу ничего гарантировать. Если я скажу, что мы на сто процентов уверены, что финишируем в первой четверке, то вряд ли люди в это поверят.

    Я считаю, что нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше. Знал, что будет тяжело, нам предстоит еще много работы», – сказал Рангник.

    • «МЮ» набрал 31 очко в 19 турах АПЛ.
    • Команда отстает от топ-4 на 4 балла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:22
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Lipatoff 55 минут назад

      Такой клуб уничтожает, он что со схемой сделал??? Я просто в шоке... Иметь столько классных игроков и так играть... Позвали бы Гигза временно, толку было бы больше, а летом Тен Ханга поставить...но нет Рангник из Локомотива))) куда лучше

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +524

      СуперПАВ9 > Lipatoff 38 минут назад

      Хави тоже не сможет из барсы топ сделать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +524

      СуперПАВ9 > Lipatoff 37 минут назад

      Тен Хаг не пойдет не к барсукам не в мумушню

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92598
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru