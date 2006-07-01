Рангник: «Не могу гарантировать, что «МЮ» будет в топ-4 АПЛ по итогам сезона»

Такой клуб уничтожает, он что со схемой сделал??? Я просто в шоке... Иметь столько классных игроков и так играть... Позвали бы Гигза временно, толку было бы больше, а летом Тен Ханга поставить...но нет Рангник из Локомотива))) куда лучше
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о турнирном положении своей команды в АПЛ.
«Попадание в топ-4? Я не могу ничего гарантировать. Если я скажу, что мы на сто процентов уверены, что финишируем в первой четверке, то вряд ли люди в это поверят.
Я считаю, что нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше. Знал, что будет тяжело, нам предстоит еще много работы», – сказал Рангник.
- «МЮ» набрал 31 очко в 19 турах АПЛ.
- Команда отстает от топ-4 на 4 балла.