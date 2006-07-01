Рангник: «Не могу гарантировать, что «МЮ» будет в топ-4 АПЛ по итогам сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о турнирном положении своей команды в АПЛ.

«Попадание в топ-4? Я не могу ничего гарантировать. Если я скажу, что мы на сто процентов уверены, что финишируем в первой четверке, то вряд ли люди в это поверят.

Я считаю, что нам нужно делать шаг за шагом и становиться лучше. Знал, что будет тяжело, нам предстоит еще много работы», – сказал Рангник.