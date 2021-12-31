«Интер» забил более 100 голов в Серии А за год. Такого не было с 1950-го

«Интер» завершил 2021-й год со 104 забитыми мячами в чемпионате Италии.
Это пятый случай в истории Серии А, когда в активе команды более 100 голов за календарный год.
Такой результативности в итальянском первенстве не было с 1950 года.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Интер» завершил 2021-й год со 104 забитыми мячами в чемпионате Италии.
Это пятый случай в истории Серии А, когда в активе команды более 100 голов за календарный год.
Такой результативности в итальянском первенстве не было с 1950 года.