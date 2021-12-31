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    «Интер» забил более 100 голов в Серии А за год. Такого не было с 1950-го

    «Интер» завершил 2021-й год со 104 забитыми мячами в чемпионате Италии.

    Это пятый случай в истории Серии А, когда в активе команды более 100 голов за календарный год.

    Такой результативности в итальянском первенстве не было с 1950 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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