Мендеш – о желании Роналду уйти в «Барсу»: «Криштиану очень счастлив в «МЮ»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на новость о желании игрока перейти в «Барселону».
«Роналду очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Он продолжит отлично выступать за свою команду, как и всегда на протяжении карьеры.
Уверен, что сезон будет прекрасным для Криштиану», – сказал Мендеш.
- Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
- После возвращения он сделал 17 голевых действий в 20 матчах.
- Контракт португальца с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: Manchester Evening News