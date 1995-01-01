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    Мендеш – о желании Роналду уйти в «Барсу»: «Криштиану очень счастлив в «МЮ»

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на новость о желании игрока перейти в «Барселону».

    «Роналду очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Он продолжит отлично выступать за свою команду, как и всегда на протяжении карьеры.

    Уверен, что сезон будет прекрасным для Криштиану», – сказал Мендеш.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • После возвращения он сделал 17 голевых действий в 20 матчах.
    • Контракт португальца с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Manchester Evening News

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