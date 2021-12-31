Мендеш – о желании Роналду уйти в «Барсу»: «Криштиану очень счастлив в «МЮ»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, отреагировал на новость о желании игрока перейти в «Барселону».

«Роналду очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Он продолжит отлично выступать за свою команду, как и всегда на протяжении карьеры.

Уверен, что сезон будет прекрасным для Криштиану», – сказал Мендеш.