Роналду несчастлив в «МЮ» и хочет перейти в «Барселону». Он уже беседовал с Хави (Mundo Deportivo)

Нападающий Криштиану Роналду вновь думает о смене клуба. Его не устраивает ситуация в «Манчестер Юнайтед», и он хочет перейти в «Барселону».

Роналду знает, что каталонцам нужен бомбардир, и уже с помощью Жерара Пике связывался с главным тренером Хави.

Агент Роналду Жорже Мендеш изучает возможность трансфера.