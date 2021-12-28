Роналду несчастлив в «МЮ» и хочет перейти в «Барселону». Он уже беседовал с Хави (Mundo Deportivo)

уже не знает и сам чего хочет, завязывать пора с футболом.
Нападающий Криштиану Роналду вновь думает о смене клуба. Его не устраивает ситуация в «Манчестер Юнайтед», и он хочет перейти в «Барселону».
Роналду знает, что каталонцам нужен бомбардир, и уже с помощью Жерара Пике связывался с главным тренером Хави.
Агент Роналду Жорже Мендеш изучает возможность трансфера.
- Португальца не устраивают подходы Ральфа Рангника.
- Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом.
- В Примере игрок ранее выступал за «Реал» (2009-2018 годы).