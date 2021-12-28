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    Роналду несчастлив в «МЮ» и хочет перейти в «Барселону». Он уже беседовал с Хави (Mundo Deportivo)

    Нападающий Криштиану Роналду вновь думает о смене клуба. Его не устраивает ситуация в «Манчестер Юнайтед», и он хочет перейти в «Барселону».

    Роналду знает, что каталонцам нужен бомбардир, и уже с помощью Жерара Пике связывался с главным тренером Хави.

    Агент Роналду Жорже Мендеш изучает возможность трансфера.

    • Португальца не устраивают подходы Ральфа Рангника.
    • Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом.
    • В Примере игрок ранее выступал за «Реал» (2009-2018 годы).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3244

      aaaaahhhh 2 минуты назад

      уже не знает и сам чего хочет, завязывать пора с футболом.

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      Рейтинг: +2984

      m40 7 минут назад

      Синхронно с этим должна быть новость про Месси и Реал. А ведь у него и правда не очень то и клеится в ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +1395

      Frankfurt Am Main 13 минут назад

      вы что за бред там несёте!!

      0
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      Рейтинг: +39

      Дубина 22 минуты назад

      Журналюги чи в хламину??

      0
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      Рейтинг: +739

      Roma56 39 минут назад

      Придумают же...

      0
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      Рейтинг: +3896

      Бомбардиръ 56 минут назад

      Это всё равно как переход из ЦСКА в Спартак. И тогда болельщики мадридского Реала "отблагодарят" его тухлыми помидорами.

      3
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      Рейтинг: +465

      СуперПАВ9 1 час назад

      Что еще хочет нага королева?

      2
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      Рейтинг: +644

      jek718875 1 час назад

      Брехня...

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      Рейтинг: +197

      ALEXMAN888 1 час назад

      В, БАРСУ? Ну, да будет там лидером на старость - думает. Криш, мне нравится больше. но лезть туда куда не нужно....

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