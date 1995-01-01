Эриксен получил несколько предложений из Дании, Нидерландов и Англии (Николо Скира)

Надо оно ему рисковать, его дело конечно....
Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен готовится к возобновлению карьеры.
У 29-летнего футболиста уже есть четыре-пять предложений от клубов из Дании, Нидерландов и Англии.
- «Интер» расторг контракт с Эриксеном 2 недели назад.
- Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
- Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.