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    Эриксен получил несколько предложений из Дании, Нидерландов и Англии (Николо Скира)

    Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен готовится к возобновлению карьеры.

    У 29-летнего футболиста уже есть четыре-пять предложений от клубов из Дании, Нидерландов и Англии.

    • «Интер» расторг контракт с Эриксеном 2 недели назад.
    • Прошлым летом футболист пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
    • Хавбеку сделали операцию, установив кардиовертер-дефибриллятор. С этим устройством ему запретили играть в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55761

      portero 1 час назад

      Надо оно ему рисковать, его дело конечно....

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