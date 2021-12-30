Тренер «Зенита» Оливейра – о получении гражданства РФ: «В душе я давно стал русским»

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделился впечатлениями после получения российского паспорта.

«Самые положительные эмоции от этой новости! Я живу в России уже почти 13 лет. Сейчас буду получать все документы, стану россиянином официально. Но в душе, как я много раз говорил, уже давно стал русским.

Спасибо всем, кто помог мне получить российское гражданство. Спасибо всем клубам, за которые играл, спасибо всем городам, где я жил. Теперь могу считать себя вашим земляком», – сказал специалист.