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  • Тренер «Зенита» Оливейра – о получении гражданства РФ: «В душе я давно стал русским»

Тренер «Зенита» Оливейра – о получении гражданства РФ: «В душе я давно стал русским»

30 декабря 2021, 23:56
12

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделился впечатлениями после получения российского паспорта.

«Самые положительные эмоции от этой новости! Я живу в России уже почти 13 лет. Сейчас буду получать все документы, стану россиянином официально. Но в душе, как я много раз говорил, уже давно стал русским.

Спасибо всем, кто помог мне получить российское гражданство. Спасибо всем клубам, за которые играл, спасибо всем городам, где я жил. Теперь могу считать себя вашим земляком», – сказал специалист.

  • Оливейра – этнический бразилец.
  • Будучи футболистом, он перебрался в Россию в 2009 году.
  • В «Зените» тренер работает с января 2019-го.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
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PAREVG.
1640900775
Эээ нет, ты стал Россиянином. Русским же стать не возможно!!! Русским можно только родиться!
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Давид59
1640902217
Оливейра. Старинная русская фамилия.
Ответить
BuenosArgentina
1640902493
Искренние поздравления от многомиллионной армии болельщиков !
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Юрэс
1640918332
А сколько можешь выпить ВОДКИ СИДЯ и не чёкаясь
Ответить
ААМ
1640930476
Заработали?
Ответить
portero
1640930840
Решил что в холодной России лучше? Или так для дохода выгоднее...
Ответить
Hektor 84
1641157453
Скорее россиянином
Ответить
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