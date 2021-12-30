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    Тренер «Зенита» Оливейра – о получении гражданства РФ: «В душе я давно стал русским»

    Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделился впечатлениями после получения российского паспорта.

    «Самые положительные эмоции от этой новости! Я живу в России уже почти 13 лет. Сейчас буду получать все документы, стану россиянином официально. Но в душе, как я много раз говорил, уже давно стал русским.

    Спасибо всем, кто помог мне получить российское гражданство. Спасибо всем клубам, за которые играл, спасибо всем городам, где я жил. Теперь могу считать себя вашим земляком», – сказал специалист.

    • Оливейра – этнический бразилец.
    • Будучи футболистом, он перебрался в Россию в 2009 году.
    • В «Зените» тренер работает с января 2019-го.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    30.12.2021 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3597

      PAREVG. 23 минуты назад

      Эээ нет, ты стал Россиянином.
      Русским же стать не возможно!!!
      Русским можно только родиться!

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