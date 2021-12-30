Тренер «Зенита» Оливейра – о получении гражданства РФ: «В душе я давно стал русским»

Эээ нет, ты стал Россиянином.
Русским же стать не возможно!!!
Русским можно только родиться!
Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделился впечатлениями после получения российского паспорта.
«Самые положительные эмоции от этой новости! Я живу в России уже почти 13 лет. Сейчас буду получать все документы, стану россиянином официально. Но в душе, как я много раз говорил, уже давно стал русским.
Спасибо всем, кто помог мне получить российское гражданство. Спасибо всем клубам, за которые играл, спасибо всем городам, где я жил. Теперь могу считать себя вашим земляком», – сказал специалист.
- Оливейра – этнический бразилец.
- Будучи футболистом, он перебрался в Россию в 2009 году.
- В «Зените» тренер работает с января 2019-го.