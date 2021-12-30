«МЮ» назначил встречу агенту лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (TyC Sports)

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб уже связался с агентом футболиста Фернандо Идальго и назначил ему встречу, которая, вероятно, состоится после новогодних праздников.

«Ривер Плейт» не хочет продавать форварда, однако «МЮ» может активировать пункт о его выкупе за сумму отступных в размере 20 миллионов евро.