«МЮ» назначил встречу агенту лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (TyC Sports)

Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес заинтересовал «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб уже связался с агентом футболиста Фернандо Идальго и назначил ему встречу, которая, вероятно, состоится после новогодних праздников.
«Ривер Плейт» не хочет продавать форварда, однако «МЮ» может активировать пункт о его выкупе за сумму отступных в размере 20 миллионов евро.
- Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.
- Он забил 18 голов в 20 матчах.
- Его контракт с «Ривер Плейтом» истекает в декабре 2022 года.
Источник: TyC Sports