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    «МЮ» назначил встречу агенту лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (TyC Sports)

    Нападающий «Ривер Плейта» Хулиан Альварес заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб уже связался с агентом футболиста Фернандо Идальго и назначил ему встречу, которая, вероятно, состоится после новогодних праздников.

    «Ривер Плейт» не хочет продавать форварда, однако «МЮ» может активировать пункт о его выкупе за сумму отступных в размере 20 миллионов евро.

    • Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.
    • Он забил 18 голов в 20 матчах.
    • Его контракт с «Ривер Плейтом» истекает в декабре 2022 года.

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    Источник: TyC Sports

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