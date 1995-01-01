«Барселона» готова в январе арендовать Морату и продать Депая в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората и форвард «Барселоны» Мемфис Депай могут поменяться командами во время зимнего трансферного окна.

Каталонцы хотят в январе взять в аренду Морату, зная, что в туринском клубе не рассчитывают на него и не собираются выкупать за 35 миллионов евро у «Атлетико».

Если эта сделка состоится, то «Барса» будет готова отпустить в «Ювентус» Депая, который не входит в планы тренерского штаба Хави.