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    «Барселона» готова в январе арендовать Морату и продать Депая в «Ювентус»

    Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората и форвард «Барселоны» Мемфис Депай могут поменяться командами во время зимнего трансферного окна.

    Каталонцы хотят в январе взять в аренду Морату, зная, что в туринском клубе не рассчитывают на него и не собираются выкупать за 35 миллионов евро у «Атлетико».

    Если эта сделка состоится, то «Барса» будет готова отпустить в «Ювентус» Депая, который не входит в планы тренерского штаба Хави.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +634

      Soccerdealer63 46 минут назад

      ...неплохой вариант для голландца))) Валить из этой начинающей команды с большим и очень далёким будущим!

      0
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      Рейтинг: +15

      Lipatoff 1 час назад

      Депай очень скромно играет, купили бы лучше вместо него Кабрала, а не Марата

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15532

      Garrincha58 1 час назад

      Депай для Барсы всё равно что Сергеев для Зенита хрен редьки не слаще

      1
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      Рейтинг: +493

      СуперПАВ9 1 час назад

      Депай не чем не хуже Мораты

      0
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      Рейтинг: +49

      Дубина 2 часа назад

      Депай зря в этот середняк поперся)!!!

      2
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      Рейтинг: +38396

      Project Бабангида > Дубина 2 часа назад

      шёл за трофеями, пришёл на развалины

      3
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      Рейтинг: +49

      Дубина > Project Бабангида 2 часа назад

      С Месси хотел поиграть)) -поиграл!!!!

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