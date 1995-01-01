Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Глава Башкирии поручил построить в Уфе новый футбольный стадион

    В Уфе через несколько лет должен появиться новый футбольный стадион, об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

    По его словам, арену нужно построить с раздвижной крышей, чтобы на ней можно было проводить не только спортивные мероприятия, но и праздники.

    «Вопрос назрел. Учитывая то обстоятельство, что до 2024 года [в рамках подготовки к 450-летию Уфы] мы, очень затянув пояса, будем реализовывать масштабные преобразования Уфы и нашей республики, я предлагаю в 2024 году приступить к проектированию и уфимский стадион завершить в 2027 году. Оформляйте, пожалуйста, это как мое поручение, – сказал Хабиров.

    • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
    • Команда играет на стадионе вместимостью 15132 зрителя.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19563

      JTherry 2 часа назад

      сроки проектирования и строительства стадиона с раздвижной крышей "слегка" приукрашены в сторону уменьшения (за 3,5 года), с учетом того, что такой стадион пока построен только в Питере, и тот с многочисленными скандалами и переносами сроков сдачи (с 2004 по 2016) и увеличением стоимости строительства (с 6,7 до 52 млрд.)... Радий Хоттабыч...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3453

      tarasofka > JTherry 2 часа назад

      во-первых, не было опыта строительства таких объектов, первую цену, похоже, взяли с потолка, уже в процессе поняли, что хватит только, условно, на фундамент. во-вторых, наступил мировой кризис и цены взлетели до небес. из-за этого отказались возить металлоконструкции из европы, стали на месте изготавливать железобетон и лить стадион из него. а это, в свою очередь, привело к адскому утяжелению конструкции. как следствие - полная перепроектировка, укрепление грунта и т.д. иначе стадион потонул бы ещё до первого матча. воровство воровством, но увеличение сметы в разы реально обосновано. в уфах явно из лёгких металлоконструкций что-нибудь построят, тысяч на 35, типовое. проект аякса адаптируют, например.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19563

      JTherry > tarasofka 44 минуты назад

      для того, чтобы "адаптировать проект" Кройф-Арены, надо хотя бы этот проект знать, как свои 5 пальцев, а когда тебе дают на проектирование меньше года, то собственное изобретательство порождает большое количество ошибок (проект на Крестовском слишком показателен - проектировали и корректировали в течение всего периода строительства - 12 лет!!!)... стоимость "первой цены" считали для получения подряда очень приблизительно, но проект изначально проходил экспертизу, и кризисом стоимость не оправдать... а сроки, которые переносили многократно и тут же пересчитывали стоимость, меняли подрядчиков и проектировщиков... на многих знаковых объектах организуют производство бетона на месте, получается экономичнее...)) и откуда такой оптимизм по поводу строительства в Уфе "из легких металлоконструкций"..? сейчас в основном строят из монолитного ж-б, где это необходимо, что-то будет из стали... но будет такой же распил, как у Трансстроя, хорошо еще, если сроки не сорвут к юбилею города, "законы Хеопса" никто не отменял...))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru