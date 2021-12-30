Глава Башкирии поручил построить в Уфе новый футбольный стадион

В Уфе через несколько лет должен появиться новый футбольный стадион, об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, арену нужно построить с раздвижной крышей, чтобы на ней можно было проводить не только спортивные мероприятия, но и праздники.

«Вопрос назрел. Учитывая то обстоятельство, что до 2024 года [в рамках подготовки к 450-летию Уфы] мы, очень затянув пояса, будем реализовывать масштабные преобразования Уфы и нашей республики, я предлагаю в 2024 году приступить к проектированию и уфимский стадион завершить в 2027 году. Оформляйте, пожалуйста, это как мое поручение, – сказал Хабиров.