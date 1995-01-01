Глава Башкирии поручил построить в Уфе новый футбольный стадион

сроки проектирования и строительства стадиона с раздвижной крышей "слегка" приукрашены в сторону уменьшения (за 3,5 года), с учетом того, что такой стадион пока построен только в Питере, и тот с многочисленными скандалами и переносами сроков сдачи (с 2004 по 2016) и увеличением стоимости строительства (с 6,7 до 52 млрд.)... Радий Хоттабыч...)))
В Уфе через несколько лет должен появиться новый футбольный стадион, об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, арену нужно построить с раздвижной крышей, чтобы на ней можно было проводить не только спортивные мероприятия, но и праздники.
«Вопрос назрел. Учитывая то обстоятельство, что до 2024 года [в рамках подготовки к 450-летию Уфы] мы, очень затянув пояса, будем реализовывать масштабные преобразования Уфы и нашей республики, я предлагаю в 2024 году приступить к проектированию и уфимский стадион завершить в 2027 году. Оформляйте, пожалуйста, это как мое поручение, – сказал Хабиров.
- «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
- Команда играет на стадионе вместимостью 15132 зрителя.