«Брентфорд» – «Манчестер Сити»: лондонцы выигрывают каждый второй матч против действующих чемпионов

В 23:15 по Москве начнется матч 20-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Сити». Лондонцы в течение своей истории выиграли 50 процентов встреч против действующих чемпионов страны.
Всего таких встреч «Брентфорд» провел десять: выиграл пять, трижды была ничья, два поражения.
- В том числе «Брентфорд» в сезоне-1937/38 дважды победил «Манчестер Сити», действовавшего чемпиона.
- Команды сегодня сыграют впервые в нынешнем веке.
- «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
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