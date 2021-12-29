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    «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: лондонцы выигрывают каждый второй матч против действующих чемпионов

    В 23:15 по Москве начнется матч 20-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Сити». Лондонцы в течение своей истории выиграли 50 процентов встреч против действующих чемпионов страны.

    Всего таких встреч «Брентфорд» провел десять: выиграл пять, трижды была ничья, два поражения.

    • В том числе «Брентфорд» в сезоне-1937/38 дважды победил «Манчестер Сити», действовавшего чемпиона.
    • Команды сегодня сыграют впервые в нынешнем веке.
    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2021 22:57
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