«Брентфорд» – «Манчестер Сити»: лондонцы выигрывают каждый второй матч против действующих чемпионов

В 23:15 по Москве начнется матч 20-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Манчестер Сити». Лондонцы в течение своей истории выиграли 50 процентов встреч против действующих чемпионов страны.

Всего таких встреч «Брентфорд» провел десять: выиграл пять, трижды была ничья, два поражения.