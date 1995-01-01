Клаудиньо – самый подорожавший игрок РПЛ. Захарян, Агаларов и Шиманьски – в топ-10

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим игроком лиги стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Его рыночная стоимость выросла с 11 до 16 миллионов евро.

В топ-10 рейтинга вошли сразу пять игроков «Динамо» – Себастьян Шиманьски, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров и Иван Ордец.

Полностью рейтинг самых подорожавших игроков лиги выглядит так:

Максименко – самый подешевевший игрок РПЛ. В топ-10 вошли четыре футболиста «Спартака»