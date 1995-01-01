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    Клаудиньо – самый подорожавший игрок РПЛ. Захарян, Агаларов и Шиманьски – в топ-10

    Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов РПЛ.

    Самым подорожавшим игроком лиги стал полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Его рыночная стоимость выросла с 11 до 16 миллионов евро.

    В топ-10 рейтинга вошли сразу пять игроков «Динамо» – Себастьян Шиманьски, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров и Иван Ордец.

    Полностью рейтинг самых подорожавших игроков лиги выглядит так:

    Максименко – самый подешевевший игрок РПЛ. В топ-10 вошли четыре футболиста «Спартака»

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +55682

      portero 5 минут назад

      Клаудиньо весёлый парень, добавлять должен...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4075

      neim 16 минут назад

      А как же Барриос ? Если верить табличке, то он подорожал с 2 до 20 млн. и где там Клаудиньо ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +55682

      portero > neim 6 минут назад

      Не.. там +2 стоит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2115

      ПалкоВводецъ 45 минут назад

      Клаудиньо очень хороший виртуоз. Мастер, давненько не было такого. Гыгыгы

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