Форвард сборной Украины Довбик: «Я против агрессии России. Не рассматриваю варианты с клубами РПЛ»

Что бы у вас был мир перестаёте вести Гражданскую войну против своих же жителей, а в Россию тебя ни кто и не зовёт олень
Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик заявил, что не перейдет в клуб из России.
«Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно.
Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: «Я что-то не понял?»
Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир», – сказал Довбик.
- Довбик забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого сезона УПЛ.
- Он забил победный гол в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.