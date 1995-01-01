Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Форвард сборной Украины Довбик: «Я против агрессии России. Не рассматриваю варианты с клубами РПЛ»

    Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик заявил, что не перейдет в клуб из России.

    «Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно.

    Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: «Я что-то не понял?»

    Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир», – сказал Довбик.

    • Довбик забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого сезона УПЛ.
    • Он забил победный гол в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:07
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3901

      sobaka120982 33 минуты назад

      Что бы у вас был мир перестаёте вести Гражданскую войну против своих же жителей, а в Россию тебя ни кто и не зовёт олень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1953

      Ловкий Бубен 46 минут назад

      Выполнить минские договорённости, прекратить убивать людей на Донбассе, признать Крым российским, отключить внешнее управление и восстановить суверенитет - и сразу будет мир

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3901

      sobaka120982 > Ловкий Бубен 29 минут назад

      Не чего добавить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +805

      стоп кран 59 минут назад

      Все правильно сказал джокер сборной Украины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      Vitaga 1 час назад

      ситуация с Украиной очень напоминает Англию. там правда Шотландия в составе Великобритании осталась - наверное и у нас при развале СССР не стоило разделяться . Уэльс - Белоруссия. Казахстан - Северная Ирландия. Прибалтика - Ирландия . Средняя Азия - Индия Пакистан. развал империй. метрополию все не любят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6005

      sochi-2013 > Vitaga 29 минут назад

      Абсолютно неприемлемое сравнение! Там метрополии грабили колонии, у нас же наоборот. Только несколько республик обеспечивали себя (кстати одна из них была УССР), а остальные сидели на подсосе от России.
      Думали же как: Нам свободу, а кормушку не закрывать. Так не бывает! Вот за это и ненавидят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      acor94 1 час назад

      Кому хотим, тому и помогаем! Тем более если сами не справляетесь.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92497
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68386
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru