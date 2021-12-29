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  • Форвард сборной Украины Довбик: «Я против агрессии России. Не рассматриваю варианты с клубами РПЛ»

Форвард сборной Украины Довбик: «Я против агрессии России. Не рассматриваю варианты с клубами РПЛ»

29 декабря 2021, 17:07
16

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик заявил, что не перейдет в клуб из России.

«Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно.

Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: «Я что-то не понял?»

Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир», – сказал Довбик.

  • Довбик забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах этого сезона УПЛ.
  • Он забил победный гол в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Источник: Tribuna.com
Россия. Премьер-лига Украина Россия Довбик Артем
Комментарии (16)
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acor94
1640788212
Кому хотим, тому и помогаем! Тем более если сами не справляетесь.
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Ловкий Бубен
1640791880
Выполнить минские договорённости, прекратить убивать людей на Донбассе, признать Крым российским, отключить внешнее управление и восстановить суверенитет - и сразу будет мир
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sobaka120982
1640792645
Что бы у вас был мир перестаёте вести Гражданскую войну против своих же жителей, а в Россию тебя ни кто и не зовёт олень
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DOCTOR PENALTY
1640796372
Продолжай петь свой гимн на суржике. Вряд ли такой жирный кабан нужен хоть одному нашему клубу.
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Sancho010365
1640799964
Форвард сборной Украины и игрок Днепр 1 Артем Довбик хороший нападающий и здорово заиграл бы на проблемной позиции и в Спартаке и в Зените и Краснодаре. Писать можно всё что угодно, спортивный интерес должен быть выше всего. И возможно нам всё так преподносят, потому что устные переговоры уже прошли. Перед переездом Ракицкого тоже писали всякую ерунду и всё закончилось good. У нас классные школы и молодёжь. Нужно на Локомотив ровняться, подписали воспитанника Шахтёра, молодцы, посмотрим.
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За Московский ЦСКА
1640800122
Фамилия написана не правильно. Дол.........б. Вот его фамилия.
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VVM1964
1640801025
Спорт должен быть вне политики !!!
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Борисыч1
1640803837
Вали козе в трещину! Никому в России ты не нужен со своим суржиком.
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alp
1640804554
а его кто то зовет в Россию? ))) странные они, хохлы, все таки..
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Hektor 84
1640808701
Да кому ты нужен в России? Решил хайпануть на России и поцеловать Зеленского в зад? Так целуй, зачем Россию приплетать? Или Россия тебе мешает родину любить? Или кто то советует не говорить на украинском? Скажите спасибо Советской власти, которая вам наприсоединяла территорий! А то и этого не было бы! Наш царь вам долги прощает за газ и нефть, а вы еще вые бываетесь. Своим гражданам ничего не прощает. Как наш газ и нефть Россией не пахнут? Или по русски не разговаривает?
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