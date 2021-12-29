Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Агент Рассказова: «Всем было проще найти козла отпущения, чем проводить анализ проблем «Спартака» в обороне»

    Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, высказался о критике в адрес 23-летнего игрока.

    «Осенью на него свалилась чрезмерная критика. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные. Но всем проще было найти козла отпущения, чем проводить глубокий анализ проблем в обороне.

    А перед матчем с «Лестером» человек переболел коронавирусом и только за четыре дня до игры начал тренироваться в общей группе. Каждый, кто переболел «короной», прекрасно понимает, что это такое.

    Попробуйте после болезни просто пробежаться, а Коля вышел на поле против команды АПЛ. Может быть, у Николая была ошибка только при втором голе», – сказал Мижигурскис.

    • Рассказов провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:49
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7575

      piligrim1986 14 минут назад

      ну так пересмотри еще раз матчи с его участием. или его Руй заставил так играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      Аден 21 минуту назад

      агент, паря согрел для бЗденита. Займись делом, впарь этого футболера вонючкам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2094

      ПалкоВводецъ 28 минут назад

      Потекло из свинарника. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19544

      JTherry 30 минут назад

      а перед матчем с Легией на Колю снизошла нирвана, и зачем ему за Кастрати бегать..?) Валерюс, у тебя нормальные игроки есть..?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +406

      gunstilzit > JTherry 43 секунды назад

      Есть.Но не по вашу честь-ответил Валерюс)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92497
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68386
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru