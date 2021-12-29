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  • Агент Рассказова: «Всем было проще найти козла отпущения, чем проводить анализ проблем «Спартака» в обороне»

Агент Рассказова: «Всем было проще найти козла отпущения, чем проводить анализ проблем «Спартака» в обороне»

29 декабря 2021, 15:49
19

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, высказался о критике в адрес 23-летнего игрока.

«Осенью на него свалилась чрезмерная критика. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные. Но всем проще было найти козла отпущения, чем проводить глубокий анализ проблем в обороне.

А перед матчем с «Лестером» человек переболел коронавирусом и только за четыре дня до игры начал тренироваться в общей группе. Каждый, кто переболел «короной», прекрасно понимает, что это такое.

Попробуйте после болезни просто пробежаться, а Коля вышел на поле против команды АПЛ. Может быть, у Николая была ошибка только при втором голе», – сказал Мижигурскис.

  • Рассказов провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
  • Контракт защитника со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (19)
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JTherry
1640782717
а перед матчем с Легией на Колю снизошла нирвана, и зачем ему за Кастрати бегать..?) Валерюс, у тебя нормальные игроки есть..?
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piligrim1986
1640783658
ну так пересмотри еще раз матчи с его участием. или его Руй заставил так играть?
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алдан2014
1640784667
Играл бы Коля надёжно,выручал,и не было бы критики. Те же джикия и жиго тоже небезгрешны,но выдают суперматчи, забивают
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алдан2014
1640784770
Ну что взять с прибалта. Они стайеры мышления
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NewLife
1640785344
Мой анализ проблем Спартака в обороне говорит о том. что Рассказов является слабым звеном, так как не соотвествует по классу команде РПЛ.
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mahan
1640791442
Агент паникует, что деньги потеряет, кому нужен этот Рассказов, это не футболист.
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мы_не_рабы
1640798531
Видимо контракт не будут продлевать, вот прибалт и бесится.
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VVM1964
1640799598
Агент , займись своим делом - найди Рассказову команду , Спартак - не его уровень !!!
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aaaaahhhh
1640806613
ну раз хочет играть в Спартаке, то есть еще Спартак 2. Пусть там остается:)))
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ViktorMG1953
1640806631
Рассказов не козёл отпущения. А одна из проблем в обороне Спартака. У Спартака много проблем в обороне, но Рассказов ко всему прочему деградирует и играет хуже и хуже. У того же Аиртона тоже проблемы, и может не меньше чем у Рассказова. Однако часть их он компенсирует скоростью, часть полезными действиями в атаке. Жаль не очень стабильно, но тогда он играл бы не в Спартаке.
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