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    Селихов во второй раз подряд стал игроком месяца в «Спартаке»

    Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста команды в декабре.

    Как и в ноябре, игроком месяца в столичном клубе стал вратарь Александр Селихов. Он набрал 80% голосов.

    «В декабре Саша совершил настоящее чудо: отразив пенальти на последних секундах гостевого матча с «Легией», он сохранил для нашей команды победу и историческое первое место в группе Лиги Европы», – говорится в сообщении «Спартака».

    • Второе место в голосовании занял Виктор Мозес (10%), третье – Зелимхан Бакаев (7%).
    • Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года, брал с командой чемпионство.
    • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2094

      ПалкоВводецъ 27 минут назад

      Если бы не везения и чудеса в раме Семьлихова, свиньи стояли бы у порога Пердива. Гыгыгы

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