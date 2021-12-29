Селихов во второй раз подряд стал игроком месяца в «Спартаке»

Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста команды в декабре.

Как и в ноябре, игроком месяца в столичном клубе стал вратарь Александр Селихов. Он набрал 80% голосов.

«В декабре Саша совершил настоящее чудо: отразив пенальти на последних секундах гостевого матча с «Легией», он сохранил для нашей команды победу и историческое первое место в группе Лиги Европы», – говорится в сообщении «Спартака».