«Отличное окончание года!» Крал – о дебюте в АПЛ и первом голе Влашича за «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал свой дебют в АПЛ в матче с «Уотфордом» (4:1) и первый гол Николы Влашича за лондонский клуб.
«Отличное окончание года! Уверенная победа и мои первые минуты в АПЛ. С нетерпением жду большего.
Никола, поздравляю (с дебютным голом), бро», – написал Крал в инстаграме.
- Влашич вышел на замену на 85-й минуте и забил в компенсированное время.
- Крал появился на поле на 90-й минуте.
- Чех принадлежит «Спартаку».
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Источник: инстаграм Алекса Крала