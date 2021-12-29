«Отличное окончание года!» Крал – о дебюте в АПЛ и первом голе Влашича за «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал прокомментировал свой дебют в АПЛ в матче с «Уотфордом» (4:1) и первый гол Николы Влашича за лондонский клуб.

«Отличное окончание года! Уверенная победа и мои первые минуты в АПЛ. С нетерпением жду большего.

Никола, поздравляю (с дебютным голом), бро», – написал Крал в инстаграме.

Влашич вышел на замену на 85-й минуте и забил в компенсированное время.

Крал появился на поле на 90-й минуте.

Чех принадлежит «Спартаку».