Кьеза: «Роналду – пришелец с другой планеты»

Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза отозвался о бывшем партнере Криштиану Роналду. Летом он был куплен «Манчестер Юнайтед».

«Его самоотдача, интеллект, решимость, участливость вдохновляли меня. Криштиану – пришелец с другой планеты. Было захватывающе тренироваться с ним. Мне посчастливилось посмотреть вживую за одним из лучших игроков в истории футбола», – считает Кьеза.