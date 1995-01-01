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    Кьеза: «Роналду – пришелец с другой планеты»

    Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза отозвался о бывшем партнере Криштиану Роналду. Летом он был куплен «Манчестер Юнайтед».

    «Его самоотдача, интеллект, решимость, участливость вдохновляли меня. Криштиану – пришелец с другой планеты. Было захватывающе тренироваться с ним. Мне посчастливилось посмотреть вживую за одним из лучших игроков в истории футбола», – считает Кьеза.

    • Роналду провел в Турине 3 года.
    • Португалец 5 раз брал «Золотой мяч».
    • В нынешнем сезоне в 14 матчах АПЛ португальский форвард забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

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    Источник: Football Italia

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