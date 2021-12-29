Кьеза: «Роналду – пришелец с другой планеты»

Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза отозвался о бывшем партнере Криштиану Роналду. Летом он был куплен «Манчестер Юнайтед».
«Его самоотдача, интеллект, решимость, участливость вдохновляли меня. Криштиану – пришелец с другой планеты. Было захватывающе тренироваться с ним. Мне посчастливилось посмотреть вживую за одним из лучших игроков в истории футбола», – считает Кьеза.
- Роналду провел в Турине 3 года.
- Португалец 5 раз брал «Золотой мяч».
- В нынешнем сезоне в 14 матчах АПЛ португальский форвард забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
Источник: Football Italia