Форвард «Крыльев» Сергеев находится в Петербурге. По нему ведет переговоры «Зенит» («Чемпионат»)

Не было бы лимита, Зенит купил бы топового иностранного напа, а Сергеев поехал бы в крепкий европейский чемпионат. Но нет, дурацкий лимит способствует только тому, чтобы из крепких российский команд перетаскивать игроков в Москву и Питер, а дальше им уже невыгодно в Европу ехать из-за зарплаты и они деградируют.
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев находится в Санкт-Петербурге, сообщает «Чемпионат».
Ранее стало известно, что «Зенит» ведет переговоры о переходе 26-летнего форварда.
- Сергеев в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах.
- Его контракт с «Крыльями» истекает в 2024 году.
- Рыночная стоимость нападающего – 2,3 миллиона евро.