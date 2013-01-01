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    Форвард «Крыльев» Сергеев находится в Петербурге. По нему ведет переговоры «Зенит» («Чемпионат»)

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев находится в Санкт-Петербурге, сообщает «Чемпионат».

    Ранее стало известно, что «Зенит» ведет переговоры о переходе 26-летнего форварда.

    • Сергеев в текущем сезоне забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах.
    • Его контракт с «Крыльями» истекает в 2024 году.
    • Рыночная стоимость нападающего – 2,3 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +22630

      bset 27 минут назад

      Не было бы лимита, Зенит купил бы топового иностранного напа, а Сергеев поехал бы в крепкий европейский чемпионат. Но нет, дурацкий лимит способствует только тому, чтобы из крепких российский команд перетаскивать игроков в Москву и Питер, а дальше им уже невыгодно в Европу ехать из-за зарплаты и они деградируют.

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      Рейтинг: +10

      kiuuhj665 48 минут назад

      Дай угадаю, ты вчера опять слил все деньги на ставках)))
      Дружище, может уже хватит сливать свои кровные полагаясь на одну интуицию и наконец то обратится к профессионалам?!
      Вот сайт king-ball.ru сижу там уже полтора года, еще не одного месяца не было что бы закрыл с минусом.
      Короче хвалить можно бесконечно, лучше зайди и сам все посмотри. Уверен к новому году еще успеешь поднять бабла!

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      Рейтинг: +55647

      portero 1 час назад

      Значит растаскивать начинают Крылья Советов в зимнее окно...

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      Рейтинг: +1701

      Lenin26 > portero 1 час назад

      Ну это не удивительно,команда играет в хороший футбол!

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      Рейтинг: +2490

      FRZZ 2 часа назад

      Зачем он Зениту, непонятно. Примерно такого же плана есть Сутормин.

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      Рейтинг: +837

      qawzsexdr 2 часа назад

      Зачем, трансфер не оправдает себя. А может он просто в целях туризма прибыл, А журналисты как обычно раздули.

      0
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      Рейтинг: +3381

      Блямба 2 часа назад

      Не нравится.
      И парня очередного опять угробим,и пользы (если честно) от него никакой не будет.
      Человек с трусливыми глазами.

      0
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      Рейтинг: +1701

      Lenin26 > Блямба 1 час назад

      Что то есть в твоём высказывании,зацепило,навило на размышления.

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      Рейтинг: +13203

      Skull_Boy 2 часа назад

      Это будет явно самый тупой трансфер Зенита и проще взять Йовича у Реала, где толку будет в разы больше

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      Рейтинг: +837

      qawzsexdr > Skull_Boy 2 часа назад

      Зачем он нужен, к тому же лимит. Лучше молодого россиянина взять, но не Сергеева

      0
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      Рейтинг: +1701

      Lenin26 > qawzsexdr 1 час назад

      Агаларов был бы в тему,но там видимо порядок цен совсем другой.

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      Рейтинг: +811

      Форвард 79 > Lenin26 1 час назад

      Согласен Агаларов на мой взгляд была бы неплохая замена Азмуну
      С другой стороны, как он будет себя проявлять в следующем году. Второй год после взлета, как правило показателен

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