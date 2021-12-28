Селихов – об РПЛ: «Когда «Спартак» возил соперников, мы почему-то проигрывали. Когда играли не очень – выкатывали 1:1 или 2:1»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о неудачной игре команды в первой части сезона РПЛ.

«Играя в РПЛ, когда мы реально играли хорошо, возили, имели по сто моментов за игру, то почему-то проигрывали. А когда играли не очень, то как-то выкатывали 1:1 или 2:1. Если честно, не знаю.

Могу за себя говорить, что у меня на любой матч настрой один и тот же, Европа это или чемпионат России. В Европе мы были аутсайдерами, кроме матчей с «Легией». Поэтому, думаю, мы так выступили», – сказал Селихов.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте.

Команда набрала 23 очка в 18 турах РПЛ.

Селихов – о «Спартаке» в РПЛ: «Еще есть 12 туров, и думаю, что борьба не завершена»