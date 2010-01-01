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    Селихов – об РПЛ: «Когда «Спартак» возил соперников, мы почему-то проигрывали. Когда играли не очень – выкатывали 1:1 или 2:1»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о неудачной игре команды в первой части сезона РПЛ.

    «Играя в РПЛ, когда мы реально играли хорошо, возили, имели по сто моментов за игру, то почему-то проигрывали. А когда играли не очень, то как-то выкатывали 1:1 или 2:1. Если честно, не знаю.

    Могу за себя говорить, что у меня на любой матч настрой один и тот же, Европа это или чемпионат России. В Европе мы были аутсайдерами, кроме матчей с «Легией». Поэтому, думаю, мы так выступили», – сказал Селихов.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте.
    • Команда набрала 23 очка в 18 турах РПЛ.

    Селихов – о «Спартаке» в РПЛ: «Еще есть 12 туров, и думаю, что борьба не завершена»

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    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ 28 минут назад

      Спартак – лидер сезона РПЛ по точным передачам в судейскую. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4904

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ 20 минут назад

      Ты, бомж зашел на каждую новость с Спартаком и везде насрал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ > R_a_i_n 15 минут назад

      Чужие хлеба спать не дают?
      Нюхай дружок хлебный душок!
      Гыгыгы

      1
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