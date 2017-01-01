«Верес» оштрафовали за интервью на русском языке. Теперь клуб будет общаться со СМИ только на украинском

КДК УАФ оштрафовал «Верес» за интервью не на государственном языке после матча 17-го тура УПЛ с «Динамо» (0:3).

Теперь представители «Вереса» будут давать интервью только на украинском языке.

Для игроков, которые владеют государственным языком на недостаточном уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского.Решение не касается представителей «Вереса», являющихся гражданами других государств.