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    «Верес» оштрафовали за интервью на русском языке. Теперь клуб будет общаться со СМИ только на украинском

    КДК УАФ оштрафовал «Верес» за интервью не на государственном языке после матча 17-го тура УПЛ с «Динамо» (0:3).

    Теперь представители «Вереса» будут давать интервью только на украинском языке.

    Для игроков, которые владеют государственным языком на недостаточном уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского.Решение не касается представителей «Вереса», являющихся гражданами других государств.

    • «Верес» идет на 9-м месте в чемпионате Украины.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Вереса»

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +377

      КаДеС 43 секунды назад

      Русофобия дорогая штука.
      Они в своём языке не все слова ещё придумали, а учить заставляют
      Помню, в 2017 был в Киеве, ехал в метро, а там везде вывески были:
      "Мова-наша відповідь агресору"
      А вокруг большинство на русском говорило)))

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      Рейтинг: +5329

      Давид59 56 минут назад

      Борьба с языком очень спорная штука. Вот, например, аудитория "Дизель-шоу" была бы в 1000 раз меньше, если бы они заговорили на государственном. А потеря аудитории - это убытки. Интересно, их штрафовать не собираются?

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      Рейтинг: +5329

      Давид59 1 час назад

      Всё это понятно. Закон есть закон. Но после курсов давать интервью на украинском тоже вряд ли получится. Получается всё равно суржик. Бой с ветряными мельницами.

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      Рейтинг: +23670

      vladimir-7 1 час назад

      Украинцы, берите пример с крымчан, говорите на русском и если хототе, то на украинском. Скоро заподенцев переселят в Польшу, Венгрию и Румынию и у вас будет полная свобода общаться на любом языке.

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      Рейтинг: +6635

      Томик 1 час назад

      Опять говно в проруби размешиваете, бомбардир. Да уймитесь уже наконец. Кто там вам платит за эту хрень?

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      Рейтинг: +5748

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Ну какой им Евросоюз с таким ущемлением прав собственных граждан?

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      Рейтинг: +208

      Suvorov51 2 часа назад

      Надо говорить на русском языке. вы же руские. а хохлятский это не язык а извращение тоже мне мойва

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