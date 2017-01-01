«Верес» оштрафовали за интервью на русском языке. Теперь клуб будет общаться со СМИ только на украинском

Русофобия дорогая штука.
Они в своём языке не все слова ещё придумали, а учить заставляют
Помню, в 2017 был в Киеве, ехал в метро, а там везде вывески были:
"Мова-наша відповідь агресору"
А вокруг большинство на русском говорило)))
КДК УАФ оштрафовал «Верес» за интервью не на государственном языке после матча 17-го тура УПЛ с «Динамо» (0:3).
Теперь представители «Вереса» будут давать интервью только на украинском языке.
Для игроков, которые владеют государственным языком на недостаточном уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского.Решение не касается представителей «Вереса», являющихся гражданами других государств.
- «Верес» идет на 9-м месте в чемпионате Украины.