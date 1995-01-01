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    Марсьяль сообщил Рангнику о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что нападающий Антони Марсьяль хочет сменить клуб.

    «Он объяснил мне, что находится в «МЮ» уже семь лет и чувствует, что пришло время для перемен. Я могу его понять.

    Впрочем, пока предложений по нему от других клубов не поступало. Поэтому на данный момент он остается в команде», – сказал Рангник.

    • «МЮ» купил француза в 2015 году за 60 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Марсьяль забил 1 гол в 10 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: BBC

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      Рейтинг: +2902

      Derzkiy1 44 минуты назад

      Крутой футболист

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