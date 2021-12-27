Марсьяль сообщил Рангнику о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что нападающий Антони Марсьяль хочет сменить клуб.
«Он объяснил мне, что находится в «МЮ» уже семь лет и чувствует, что пришло время для перемен. Я могу его понять.
Впрочем, пока предложений по нему от других клубов не поступало. Поэтому на данный момент он остается в команде», – сказал Рангник.
- «МЮ» купил француза в 2015 году за 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне Марсьяль забил 1 гол в 10 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: BBC