Марсьяль сообщил Рангнику о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что нападающий Антони Марсьяль хочет сменить клуб.

«Он объяснил мне, что находится в «МЮ» уже семь лет и чувствует, что пришло время для перемен. Я могу его понять.

Впрочем, пока предложений по нему от других клубов не поступало. Поэтому на данный момент он остается в команде», – сказал Рангник.