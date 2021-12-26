Жоржиньо реализовал десять пенальти в АПЛ за календарный год. Он побил рекорд Джеррарда

Полузащитник «Челси» Жоржиньо дважды отличился с пенальти в матче 19-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1).

30-летний итальянец забил десять мячей с пенальти в АПЛ за календарный год. Он побил рекорд тренера «Астон Виллы» и экс-игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который реализовал девять 11-метровых в чемпионате в 2014 году.