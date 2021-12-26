Джикия – об игре «Спартака» в Лиге Европы: «Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая еще продолжается»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался доволен игрой команды на групповом этапе Лиги Европы.
- «Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала.
- Клуб обошел «Наполи», «Лестер» и «Легию».
«Приятно вписать свои фамилии в часть истории, которая еще продолжается. По эмоциям, конечно, самыми сумасшедшими стали игры с «Наполи».
Особенно домашний матч: стадион был максимально возможно заполнен, болельщики невероятно придерживали команду, а нам удалось отблагодарить их победой и итоговым результатом в групповом турнире», – сказал Джикия.
Источник: сайт «Спартака»