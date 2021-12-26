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    Джикия: «Все знают, насколько для меня принципиально противостояние с «Локомотивом»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает матчи с «Локомотивом» принципиальными. Об этом он сказал в пятилетнюю годовщину перехода в «Спартак».

    «Вторым титулом стал Суперкубок страны, который мы выиграли в битве с «Локомотивом» через месяц после чемпионства. Все знают, насколько принципиально для меня противостояние с этой командой», – сказал Джикия.

    • Защитник был в системе «Локомотива» с 2003 по 2013 год.
    • В «Спартак» игрок перешел из «Амкара».
    • С 2017 года футболист вызывается в сборную России.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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