Джикия: «Все знают, насколько для меня принципиально противостояние с «Локомотивом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает матчи с «Локомотивом» принципиальными. Об этом он сказал в пятилетнюю годовщину перехода в «Спартак».
«Вторым титулом стал Суперкубок страны, который мы выиграли в битве с «Локомотивом» через месяц после чемпионства. Все знают, насколько принципиально для меня противостояние с этой командой», – сказал Джикия.
- Защитник был в системе «Локомотива» с 2003 по 2013 год.
- В «Спартак» игрок перешел из «Амкара».
- С 2017 года футболист вызывается в сборную России.
Источник: официальный сайт «Спартака»