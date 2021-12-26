Джикия: «Все знают, насколько для меня принципиально противостояние с «Локомотивом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает матчи с «Локомотивом» принципиальными. Об этом он сказал в пятилетнюю годовщину перехода в «Спартак».

«Вторым титулом стал Суперкубок страны, который мы выиграли в битве с «Локомотивом» через месяц после чемпионства. Все знают, насколько принципиально для меня противостояние с этой командой», – сказал Джикия.