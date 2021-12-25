«Самый русский бразилец»: «Сочи» поздравил Жоаозиньо с 33-летием

Точно Русский и не черный)))
Сегодня, 25 декабря, полузащитнику «Сочи» Жоаозиньо исполнилось 33 года.
Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения, назвав его «самым русским бразильцем в команде».
- Хавбек получил российский паспорт в августе 2016 года.
- За сборную России он не дебютировал до сих пор.
- За «Сочи» Жоаозиньо выступает с августа 2020-го.
Жоаозиньо —!Сегодня, 25 декабря, поздравления принимает полузащитник и самый русский бразилец в нашей команде!С днeм рождения, Жо! / Feliz aniversário Jo! pic.twitter.com/URDYCBFTcD— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) December 25, 2021