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    «Самый русский бразилец»: «Сочи» поздравил Жоаозиньо с 33-летием

    Сегодня, 25 декабря, полузащитнику «Сочи» Жоаозиньо исполнилось 33 года.

    Клубная пресс-служба поздравила футболиста с днем рождения, назвав его «самым русским бразильцем в команде».

    • Хавбек получил российский паспорт в августе 2016 года.
    • За сборную России он не дебютировал до сих пор.
    • За «Сочи» Жоаозиньо выступает с августа 2020-го.

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    Источник: Официальный твиттер «Сочи»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +175

      КУКУШКА 3 минуты назад

      Точно Русский и не черный)))

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