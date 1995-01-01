Агент: «Комличенко пришел в «Ростов», чтобы вернуться в сборную. Вторую часть сезона он тоже проведет тут»

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, сообщил, что его клиент останется в аренде в «Ростове» до конца сезона.

«Пришли в «Ростов» для того, чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную. Вторую часть сезона он также проведет тут. Остальное оставим до лета. Главное сейчас – помочь «Ростову» и себе», – сказал Клюев.