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    Агент: «Комличенко пришел в «Ростов», чтобы вернуться в сборную. Вторую часть сезона он тоже проведет тут»

    Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, сообщил, что его клиент останется в аренде в «Ростове» до конца сезона.

    «Пришли в «Ростов» для того, чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную. Вторую часть сезона он также проведет тут. Остальное оставим до лета. Главное сейчас – помочь «Ростову» и себе», – сказал Клюев.

    • Комличенко забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13175

      Skull_Boy 1 час назад

      А когда это он был в сборной, что-то я не помню такого чудного момента

      0
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      Рейтинг: +13337

      ilichkadr > Skull_Boy 1 час назад

      Был в расширенном списке. У агента это означает был в сборной.

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